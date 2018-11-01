На Украине проверят показавшего российский Крым чиновника

Киев, , 08:03 — REGNUM Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил начать служебное расследование против руководителя госслужбы страны по безопасности на транспорте Михаила Ноняка. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь ведомства Марина Томко.

«Омелян дал поручение начать служебное расследование по использованию главой «Укртрансбезопасности» Михаилом Ноняком карты с «российским» Крымом», — написала Томко.

Напомним, ранее во время выступления чиновника на круглом столе, посвящённом проблемам международных транспортных перевозок, Ноняк проиллюстрировал карту, где Крым был обозначен как территория России.

Отметим, что согласно соцопросам, более трети граждан Украины считают, что возвращение Крыма в состав их страны невозможно.

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