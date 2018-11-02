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Франция: придорожные отели преобразовали в центры приема бездомных людей

Общество

Примерно пятьдесят таких зданий были выкуплены и преобразованы в помещения для бездомных французов и беженцев

Париж, 2 ноября 2018, 12:01 — REGNUM  Во Франции придорожные отели и магазины преобразовали в помещения для бездомных людей, сообщает Euronews.

В 90-е годы магазины Formule 1 и небольшие отели для путешественников без особого комфорта расцвели на окраинах французских дорог, которые спустя несколько лет стали абсолютно не востребованы.

Примерно пятьдесят таких зданий были выкуплены и преобразованы в помещения для бездомных французов и беженцев.

Издание отмечает, что подобные центры позволили найти стабильное жилье более 50 французам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе Иль-де-Франс откроют 7000 мест для размещения бездомных людей, в том числе 2633 места в Париже.

Читайте ранее в этом сюжете: Префектура Иль-де-Франс откроет 7000 мест для размещения бездомных людей

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