Гражданка США чуть по ошибке не задушила охранника ночного клуба

Платтсбург, США, , 10:55 — REGNUM Гражданка США Кира Легрейв, оскорбленная грубым приставанием, едва не задушила охранника одного из ночных клубов города Платтсбург, штат Нью-Йорк, сообщает британский телеканал Sky News.

На опубликованной полицией видеозаписи видно, как 22-летняя Легрейв подходит сзади к охраннику ночного клуба, после чего берет его шею в захват. Затем оба оказываются на полу. В результате охранник, не ставший сопротивляться, поскольку посчитал, что это розыгрыш его друзей, потерял сознание на короткое время.

Причиной инцидента стал шлепок. Легрейв танцевала со своей подругой, когда почувствовала шлепок по нижней части спины. Развернувшись, она увидела охранника, на которого и напала. При этом оказалось, что такое внимание к ней проявила ее подруга, а не пострадавший мужчина.