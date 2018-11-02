Кургинян: Россия стала Третьим Римом гуманизма и запасным бронепоездом мира

Москва, , 07:16 — REGNUM Россия — это альтернативный Запад, чья инаковость является единственным спасением в ситуации скатывания осинового Запада (Европы и США) даже не в безбожие, а «антибожие» в глубоко философском смысле этого слова, заявил политолог, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Византия — это альтернативный Запад. Марксизм, который приняли русские, — это Запад или Восток? Это альтернативный Запад, это проклятие в адрес основного капиталистического Запада. Россия была, есть и будет альтернативным Западом, мы должны это понять… Это западный бронепоезд на запасном пути. А поскольку сейчас основной Запад предал себя, и Россия становится Третьим Римом гуманизма, также, как она была Третьим Римом христианства. Это для нее одно и то же. Это она стала этим оплотом», — заявил политолог.

По его словам, не нужно забывать также религиозный термин «катехон», который означает «удерживатель». Россия в настоящее время удерживает мир от опрокидывания в хаос и царство низа на грани пришествия самого мрачного, что только может быть, полагает Кургинян, имея в виду процессы возрождения фашизма в Европе и исламизма на Востоке, которые являются следствием отказа Запада от гуманизма.

«Это не безбожие, это антибожие, и Россия — удерживатель, он остается. Это глубоко православный смысл удерживания… Россия — это всегда трансцендентное в имманентном: это божие тут, на земле. Русский символ — это березовая роща, пронизанная светом, это какое-то пронизанное светом тело, бытие. Есть греки, которые хотели только физического мира, есть Восток, который хотел от этого мира уйти, а русские хотели и хотят просветлить всё бытие, и это глубоко русская идея всеобщего просветления», — продолжил политолог.

Ранее лидер движения «Суть времени» заявлял, что десоветизация, от идеи которой все никак не может до конца отказаться Русская православная церковь, — это лишь переходный этап перед дехристианизацией мира, на который толкают антигуманистические силы.

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