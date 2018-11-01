В Петербурге строят гетто, а Генплан города ничего не стоит

Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга раскритиковали Генеральный план города после отчета о его исполнении за прошлый год, передает 1 ноября корреспондент ИА REGNUM. Главной проблемой Северной столицы является дефицит социальной и транспортной инфраструктуры в районах массового жилищного строительства. В городе давно умерла архитектурная мысль, считают критики.

С отчетом в Заксобрание пришел главный архитектор Петербурга, глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев. Из его доклада, в частности, следовало, что к 2018 году группы в детских садах Петербурга переполнены на 11%. Кроме того, по количеству мест в школах, в стационарах, по спортивным объектам и другим показателям районы не достигли нормативных значений.

Эксперт по градостроительству Александр Карпов заметил, что выводы смольнинского доклада вызывают только раздражение, потому что их всего два, и первый гласит, что «всё хорошо».

«Это не совсем соответствует содержанию. Из содержания доклада не следует, что все задачи выполняются идеально. Возникают вопросы по доступности и качеству территориальных ресурсов», — сказал Карпов. Он отметил, что выводы докладов об исполнении Генплана повторяются из года в год, причем, по его словам, правительство Петербурга еще ни разу не воспользовалось возможностью внести поправки в Генплан по итогам представленного анализа, что выглядит самым логичным шагом.

Так, одним из достижений исполнения Генплана считается «сохранение баланса территорий» города — рекреационных, жилищных и прочих зон. Но, отмечает Карпов, это свидетельствует лишь о том, что Смольный отклоняет большинство заявок на изменения, которые поступают по результатам публичных слушаний, даже если они исходят от комитетов и районных администраций.

В прошлом году на 1 тыс. человек в Петербурге приходилось лишь 122 кв. метра спортзалов при новом нормативе в 400 метров, а врачи в поликлиниках могли обеспечить лишь 22 посещения в смену на 1 тыс. человек при нормативе в 26 посещений. Динамика этих показателей за последние годы, считает Карпов, не свидетельствует о том, что город быстро достигнет нужного результата, заложенного в норматив.

Впрочем, это связано не только с недостатком строительства, но и с приростом населения. Строительство жилья тоже идет в Петербурге не так, как задумывалось в концепции Генплана, принятого в 2005 году, а в тесной связи с миграционным потоком.

«Это бизнес, девелоперам всё равно, кому продавать, они тащат людей из других регионов. Из-за этого, в том числе, обеспеченность социальной инфраструктурой падает, и «засасывает» по 60 тыс. человек в год», — утверждает эксперт.

На сегодня в среднем в Петербурге в год вводят в строй около 3,5 млн кв. метров жилья. В теории это должно увеличивать жилищную обеспеченность горожан на 0,6 кв. метров на человека в год. «Но с учетом приехавших и родившихся получается лишь в районе 0,3 кв. метров на человека в год», — замечает Карпов.

Ранее сам Владимир Григорьев на заседании городского правительства сообщил, что Петербург не смог выполнить задачи Генплана по жилищному обеспечению, поставленные в 2005 году, согласно которым правительство должно было бы с 2019 года стремиться предоставить горожанам по 35 кв. метров на человека. Вместо этого перспективным числом всё еще будет считаться 28 кв. метров.

В Заксобрании Григорьев признал, что соцкультбыт жилых кварталов страдает, но нормативы, по его словам, были завышены намеренно, чтобы были резервы для выравнивания ситуации.

«Мы по уровню обеспеченности многими объектами социальной, бытовой, культурной, транспортной, инженерной сферы отстаем от желаемых показателей, смешно это отрицать», — сказал Григорьев.

Он добавил, что нормативы градостроительного проектирования были приняты для разработки градостроительной документации, а не для того, чтобы пересчитывать каждый двор и сличать его с нормативом.

Однако многие парламентарии не приняли это объяснение. Единоросс Андрей Васильев и вовсе решил вспомнить первого секретаря Ленинградского обкома ВКП (б) Сергея Кирова, которому, как он считает, нынешние руководители в подметки не годятся.

«Мы, как по Райкину, обсуждаем, хорошо ли пуговицы пришиты или плохо. А главный архитектор нам говорит: вы скажите спасибо, что рукав костюма к гульфику не пришили. Последним, кто занимался развитием города и его архитектурной мыслью, был Сергей Миронович Киров. И это было в далеких 1920-х годах», — заявил Васильев.

Он считает, что дальнейшие архитектурные потуги после Великой Отечественной войны только портили город, потому как были забыты основы урбанистики, которые требуют заботиться о потребностях людей, живущих на конкретной территории, включая стадионы, школы, поликлиники, парки.

«И потом мы имеем Купчино, Автово, Гражданку — это гетто настроили. Сейчас еще хуже, потому что, если сегодня мы выведем во двор всех жителей этих двадцатиэтажных домов, то им негде будет даже встать, не то что жить. Никто не вспоминает, что им надо поликлинику, школу, культурно развиваться, спортом заниматься, доехать и уехать оттуда. Господин Григорьев запланировал на следующий год на развитие архитектурной мысли ноль рублей, ноль копеек. На самом деле весь этот Генплан ничего не стоит, потому что мы строим гетто», — подчеркнул Васильев.

Владимир Григорьев позднее заметил, что так и не услышал от парламентариев конкретных предложений по изменению зонирования.

«Генплан это сложный документ, который отвечает на определенные вопросы, сложные и профессиональные. Слегка чувствуется отношение к Генеральному плану, как к некой «библии», где вообще про всё, где должны быть ответы на все вопросы человеческого бытия. К сожалению, это не так. Критики планировочных решений не прозвучало. Нет предложений по изменению зонирования, границ, прохождения транспорта в районе Митрофаньевского кладбища, не прозвучало предложения, мол, давайте в Генплане уберем все жилые зоны или сделаем все зоны жилыми. Вот вопросы Генплана», — сказал Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, запланированных показателей Генплана, принятого в 2005 году, Санкт-Петербургу достичь не удалось.

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