Запрет в РФ новостей о терактах приведёт к волнам слухов – Изборский клуб

Москва, , 13:04 — REGNUM В РФ нельзя запрещать СМИ распространять информацию о произошедших терактах, считает политолог, эксперт Изборского клуба Сергей Черняховский. Об этом он заявил 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова запретить СМИ в ряде случаев сообщать населению о терактах.

«То, что осуществляется интеллектуальный поиск того, как действовать в этом случае, само по себе правильно, — сказал Черняховский. — Можно обсуждать и эту инициативу. Однако мне кажется, что такой запрет на оповещение просто приведёт к волнам слухов типа «взорвали здание, все погибли и вообще там испытывали микроядерное устройство», к передаче их в интернете и так далее».

Кроме того, Черняховский обратил внимание, что в РФ уже есть запрет на пропаганду терроризма.

«В отношении того, как оповещать, — представьте себе, что взрыв произошел бы в 1930 годы, — заметил Черняховский. — Реакция была бы такой — написать об этом и сказать: «враги народа не дремлют, против нас идёт война, будем бдительны, выявим всех зачинщиков, все на борьбу с агрессором!» И это была бы нормальная реакция. Только перебарщивать не надо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после теракта в здании УФСБ в Архангельске лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил в ряде случаев запретить СМИ сообщать о терактах.

«Считаю, что пора подумать об особых требованиях к освещению в СМИ террористических актов. Вплоть до того, что законодательно установить, о каких случаях вообще сообщать не следует, — написал Миронов в социальной сети. — Для террориста главное оружие — это не бомба, а публикации в СМИ о том, что он сделал. Таким нелюдям нужно не просто устроить взрыв, но и запугать людей. Чем больше СМИ рассказывают о таких преступлениях, тем большего эффекта добивается преступник».

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