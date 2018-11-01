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В Омске прошёл мастер-класс, посвященный школьному самоуправлению

Общество

Мероприятие организовали гимназия №159 и СОШ №82

Омск, 1 ноября 2018, 10:25 — REGNUM  Мастер-класс для молодых учителей «Проектирование единой образовательной среды образовательной организации. Классное самоуправление — опыт организации в школе» прошёл в Омске при организационном участии гимназии №159 и СОШ №82. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба Омского государственного педагогического университета.

Отмечается, что мероприятие прошло в рамках проекта «Педагогический дебют». В нём приняли участие молодые учителя города и области.

«Молодые педагоги изучили нормативно-правовую базу работы классного руководителя, историю создания детских общественных объединений, историю и современные тенденции развития Российского движения школьников, а также поучаствовали во флешмобе», — сообщили в вузе.

Перед молодыми учителями выступили руководители образовательных организаций Наталья Васильева и Наталья Артамонова, а школьники — участники общественных объединений — провели с молодыми педагогами игры. В ОмГПУ сообщили, что следующая встреча в рамках проекта «Педагогический дебют» будет посвящена роли учителя в активизации самовоспитания личности учащихся.

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