В Омском педуниверситете отметили интерес молодежи к волонтёрству

Омск, , 08:31 — REGNUM Год добровольца стал драйвером развития волонтёрства в Омском государственном педагогическом университете (ОмГПУ), а проводимые в регионе мероприятия способствуют развитию волонтёрского движения среди студентов, сообщает 10 октября пресс-служба вуза.

Координатор волонтерского движения, специалист студенческого центра ОмГПУ Наталья Нестеренко сообщила, что на базе университета успешно работает волонтерский центр, который объединяет восемь добровольческих групп.

«Восемь добровольческих объединений составляют основу нашей организации. Каждое объединение отвечает за приоритетное направление своей добровольческой деятельности», — пояснила она.

На странице центра сообщается, что активисты работают в направлениях событийного, экологического волонтерства, участвуют в движении «Волонтеры Победы», организуют донорские и благотворительные акции, а также в составе центра действует педагогический отряд и корпус общественных наблюдателей.

В вузе напомнили, что итоговым мероприятием Года добровольца в России станет Международный форум добровольцев, который пройдет в Москве 2−5 декабря 2018 года и будет приурочен к Национальному и Международному дням волонтера. Участниками мероприятия станут 15 тысяч добровольцев из России и зарубежных стран.

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