Останки летчиков, погибших в начале войны, захоронят в Петербурге

Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM Церемония захоронения останков троих советских летчиков, погибших под Ленинградом в первый год Великой Отечественной войны, состоится 1 ноября на Северном кладбище поселка Парголово.

Как сообщили в администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, останки были найдены в Кировском районе Ленинградской области в январе 2017 года поисковым отрядом «Суворов».

Установлено, что старший лейтенант Михаил Тихомиров, сержанты Дмитрий Допиро и Алексей Феничев погибли при выполнении боевого задания 26 сентября 1941 года. В это время уже замкнулось кольцо вражеской блокады вокруг Ленинграда, и советские войска пытались помешать полному блокированию города.

Поисковикам удалось найти родственников Тихомирова — они проживают в Санкт-Петербурге, и Допиро — они живут на Украине. Родственники Феничева пока не найдены.

Церемония захоронения организована Центром патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» при поддержке комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и администрации Выборгского района. В ней примут участие представители ветеранских объединений и поисковики.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Кировском районе Ленинградской области в последнее время обнаружено три заброшенных воинских захоронения, в которых покоится порядка 600 бойцов и командиров Красной Армии.

Всего с 1990 года на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области найдены останки более 30 тысяч солдат и офицеров Красной армии, более 7 тысяч имен установлено

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