Где в Поволжье меньше всего зарабатывают педагоги: статистика

Нижний Новгород, , 08:36 — REGNUM В Нижегородской области по итогам девяти месяцев 2018 года работники образовательной сферы в среднем зарабатывали от 27,8 до 60,74 тыс. рублей. Нижегородстат подвёл зарплатные итоги работников сферы образования за январь — сентябрь 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным органов статистики, средние зарплаты педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Нижегородской области составляли 27 810 рублей, общеобразовательных организаций — 29 729 рублей. Средние зарплаты преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования были на уровне 31 450 рублей, а в сфере высшего образования педагоги в среднем получали 60 744 рубля.

Средняя зарплата по региону в целом за январь — июль 2018 года была 32 027 рублей.

Для сравнения: в Приволжском федеральном округе средняя заработная плата у педагогов дошкольного образования за рассматриваемый период составила 25 670 рублей при среднероссийской 30 819 рублей. Самую большую зарплату в этой сфере в округе получали жители Башкирии и Нижегородской области — 27 810 рублей, а самая маленькая оплата труда была у педагогов Марий Эл — 20 050 рублей. В сфере общего образования лидером является Татария — 30 930 рублей при средней зарплате по округу — 28 047 рублей и средней по России за тот же период — 37 696 рублей. Антилидер — Мордовия (23 293 рубля).

Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования в ПФО за этот период составляла 29 009 рублей при средней по России — 35 951 рубль. Лидировали по зарплате за девять месяцев жители Татарии — 32 091 рубль, а меньше всех получали в Мордовии — 23 350 рублей.

Преподаватели образовательных организаций высшего профессионального образования государственной и муниципальной форм собственности в среднем за рассматриваемый период в России получали 79 167 рублей, в ПФО — 57 761 рубль. Больше всех зарабатывали педагоги этого сегмента рынка образования в Татарии — 65 021 рубль, а меньше — в Мордовии (46 674 рубля).