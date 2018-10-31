Кириенко: Число заявок на гранты говорит о качестве работы с НКО

Москва, , 19:12 — REGNUM Существенно возросшая активность некоммерческих организаций (НКО) по обращению за президентскими грантами говорит об возросшей эффективности работы губернаторов и их заместителей, которые отвечают за вопросы социальной политики. Об этом сегодня, 31 октября, заявил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Мы видим, что активность по регионам — это, честно говоря, хороший показатель того, как в регионе организована работа по поддержке общественных организаций», — рассказал Кириенко.

Он подчеркнул, что отчеты можно написать любые, но вот рост числа заявок сразу показывает, как в регионе организована соответствующая работа.

Кириенко считает, что это очень нужный сигнал и для руководителей субъектов Федерации, и для их заместителей по социальной политике.

«Очень серьезные выводы по этому поводу можно сделать о том, как организована работа (с НКО — ИА REGNUM )», — добавил первый зам главы администрации президента России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2017 года вопросом выделения президентских грантов ведает специально созданный единый оператор — Фонд президентских грантов.

За два конкурса в 2018 году общее число заявок на президентские гранты превысило 19 тысяч. В первом конкурсе победил 1551 проект на общую сумму более 3 млрд рублей. Во втором конкурсе, предварительные итоги которого сегодня подвел Кириенко, победили чуть более 2 тыс. НКО с проектами на общую сумму 4,69 млрд рублей.

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