Принимая беженцев, РФ не должна забывать о местном населении – Кургинян

Москва, , 18:54 — REGNUM Российская система по приёму беженцев должна поменять свой идеологический приоритет, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 31 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что РФ будет облегчать процедуры, позволяющие соотечественникам вернуться на Родину из других стран.

«Во-первых, нигде в мире беженцам не бывает хорошо, — сказал Кургинян. — Проблема беженцев во всём мире сложна. И понятно, почему. Эти беженцы травмированы. Им всё время кажется, что их недостаточно хорошо обхаживают. Во-вторых, наша система омерзительна и обхаживает их плохо. В-третьих, она никогда не была ориентирована на то, чтобы принимать беженцев. Она была ориентирована на вхождение в Европу».

Теперь этой системе, которая будет принимать беженцев, по мнению Кургиняна, предстоит поменять идеологический приоритет.

«В-четвертых, у нас есть местные граждане, — добавил он. — Сделать так, чтобы мы забыли о местном населении, невозможно. Реальная ситуация с беженцами будет решаться с оглядкой на то, что надо перестраивать систему под новые обстоятельства. Русские к беженцам относятся замечательно в меру тех возможностей, которые у них есть. Но они никогда не сдвинут приоритет в сторону беженцев, игнорируя приоритеты костромской деревни или сибирской глуши. Эти приоритеты будут сбалансированы. Мы будем очень уважать беженцев, но ничуть не меньше мы будем уважать местное население».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин, выступая 31 октября на VI Всемирном конгрессе соотечественников, заявил, что многие бюрократические барьеры в сфере миграции сняты.

«В течение 12 лет, за время действия программы, в 66 субъектов РФ переехало около 800 тысяч человек. И число желающих вернуться на Родину в последние месяцы растёт. Будем и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать процедуры вместе с региональными и местными властями. Проблем ещё очень много, но постепенно будем избавляться от них», — сказал глава государства.