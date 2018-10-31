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Названы три агломерации-лидеры по миграции в РФ

Общество

Речь идет о внутренней миграции

Названы три агломерации-лидеры по миграции в РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мигранты

Москва, 31 октября 2018, 17:24 — REGNUM  За пять лет увеличилась интенсивность внутренней миграции в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, это следует из опубликованной Концепции миграционной политики РФ.

В 2012—2017 годах интенсивность внутренней миграции в Российской Федерации увеличилась на 10%, говорится в документе.

При этом сохранилась общая тенденция к оттоку населения в Центральный, Северо-Западный, Юго-Западный регионы страны, что является постоянным фактором роста диспропорции в размещении населения.

«Практически весь потенциал внутренней миграции приходится на такие городские агломерации, как Москва и Санкт-Петербург, а также на Краснодарский край», — отмечается в документе.

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