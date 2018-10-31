За пять лет гражданство РФ получили более 1 млн человек

Москва, , 17:21 — REGNUM За пять лет в гражданство РФ принято более 1 млн человек, суммарный миграционный прирост составил 1,6 млн человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, это следует из опубликованной Концепции государственной миграционной политики.

В 2012—2017 годах миграционный приток в Российскую Федерацию компенсировал естественную убыль населения и стал источником дополнительных трудовых ресурсов для национальной экономики, говорится в документе.

В гражданство Российской Федерации принято более 1 млн человек, из них 525 тыс. человек — в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Суммарный миграционный прирост за этот период составил 1,6 млн. человек.

Как следует из документа, среднегодовая численность трудящихся-мигрантов составила около 3 млн человек (3−4% от среднегодовой численности всех трудовых ресурсов).

На территории Российской Федерации ежегодно пребывает около 10 млн иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно проживает в Российской Федерации более 1 млн иностранных граждан.

На консульском учете за рубежом состоит более 2 млн граждан Российской Федерации. Ежегодно около 60 тыс. российских граждан выезжает на работу за границу.