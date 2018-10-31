Уязвимость Telegram может позволить злоумышленникам читать переписку

Вашингтон, , 12:18 — REGNUM Выяснилось, что десктоп-версия мессенджера Telegram хранит переписку пользователя в незашифрованном виде. Об этом 30 октября сообщил портал Bleeping Computer.

Специалист из США Натаниэль Сачи выяснил, что переписка пользователя хранится Telegram в базе SQLite. Он был очень удивлен данному факту и добавил, что точно так же хранятся сообщения «секретного чата».

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что ошибка октябрьского обновления Windows 10 создала уязвимость, которая могла позволить злонамеренным разработчикам приложений UWP (Universal Windows Platform) получить доступ ко всей файловой системе пользователя.

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