Среда, 31 Октября 2018 года
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Уязвимость Telegram может позволить злоумышленникам читать переписку

Общество

Эксперт из США выяснил, что мессенджер не шифрует локальные файлы

Вашингтон, 31 октября 2018, 12:18 — REGNUM  Выяснилось, что десктоп-версия мессенджера Telegram хранит переписку пользователя в незашифрованном виде. Об этом 30 октября сообщил портал Bleeping Computer.

Специалист из США Натаниэль Сачи выяснил, что переписка пользователя хранится Telegram в базе SQLite. Он был очень удивлен данному факту и добавил, что точно так же хранятся сообщения «секретного чата».

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что ошибка октябрьского обновления Windows 10 создала уязвимость, которая могла позволить злонамеренным разработчикам приложений UWP (Universal Windows Platform) получить доступ ко всей файловой системе пользователя.

Читайте ранее в этом сюжете: Ошибка обновления Windows 10 открыла доступ к файлам пользователей

Читайте развитие сюжета: Десктопная версия Telegram не зашифровывает переписку пользователей

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