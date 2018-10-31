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В День народного единства в Кремль и Мавзолей не пустят

Общество

В Оружейную палату и на выставку Алмазного фонда можно будет пройти через Боровицкий проход

Москва, 31 октября 2018, 11:55 — REGNUM  Московский Кремль, Мавзолей Владимира Ленина и некрополь у Кремлевской стены 4 ноября будут закрыты для посещения. Об этом говорится в сообщении центра по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Доступ будет закрыт в связи с проведением государственных мероприятий, приуроченных к Дню народного единства. Желающие смогут посетить Оружейную палату и выставку Алмазного фонда в обычном режиме, войдя в Кремль через Боровицкий проход.

Российский государственный праздник День народного единства отмечается 4 ноября с 2005 года и напоминает о событиях, произошедших четыре столетия назад. В 1612 году бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, вынудив гарнизон Речи Посполитой отступить в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанской иконой Божией Матери.

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День народного единства
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