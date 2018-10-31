В Ростовской области уничтожили народный мемориал борьбе с фашистами

Новочеркасск, Ростовская область, , 10:47 — REGNUM В Ростовской области во время ремонта уничтожен народный мемориал борьбе с фашистами. Инцидент произошёл в Новочеркасске. Фасад дома, расположенного на пересечении улиц Свободы и Высоковольтной, строители закрасили, лишив здание послания, сделанного подпольщиками во время оккупации города.

Надпись гласит: «Месть неутолимая! Беспощадная смерть гитлеровским кровопийцам». Эту фразу, рискуя жизнью, написали партизаны-подпольщики в период оккупации. После войны здание облицевали, и надпись была утрачена. Но её восстановили по историческим фотографиям в канун 70-летия Великой Победы.

Вместе с посланием на фасаде ранее была установлена памятная доска, информировавшая об истории появления надписи, пишет портал DonDay.

В социальных сетях интернет-пользователи отмечают, что «такими поступками народ уже начал забывать историю».

«Как только народ забудет о прошлой войне, нужно готовится к следующей. Вот и помогают забыть», — считает Александр Б.

«Наверняка кто-то далёкий от нашей истории работал», — высказала мнение Нонна А.