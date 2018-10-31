В Петербурге будут судить «стритрейсера» за гибель педагога Мариинки

Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM В Петербурге завершено расследование и передано в суд резонансное уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой на Невском проспекте погибла пожилая женщина — старейший педагог Мариинского театра Ольга Дмитриевна Искандерова. Предполагаемым виновником ее гибели стал так называемый стритрейсер — проще говоря, дорожный хулиган за рулём, грубо и демонстративно нарушающий Правила дорожного движения.

Перед судом предстанет 28-летний водитель, который обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, в ночь на 18 июня 2018 года водитель спортивного автомобиля Toyota Supra на перекрестке Невского проспекта с улицей Марата сбил 74-летнюю женщину, которая завершала переход Невского проспекта по пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

30 октября уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме РФ намерены ужесточить наказание для участников уличных гонок. За организацию уличных гонок может грозить штраф до 1 млн рублей и наказание до двух лет лишения свободы. Если же правонарушение совершено впервые, то нарушитель может быть наказан штрафом в 50 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге депутат требует объявить войну стритрейсерам