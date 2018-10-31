Суд оправдал венгерскую журналистку, пнувшую беженца с ребенком на руках

Будапешт, , 08:44 — REGNUM Верховный суд Венгрии оправдал бывшего телеоператора Петру Ласло, подставившую подножку бегущему беженцу с ребенком на руках, пишет газета Heute 31 октября.

Суд постановил, что поведение Ласло было «аморальным и незаконным». Но речь не идет о вандализме, как решили суды предыдущих инстанций. Женщина получила оправдательный приговор. Петра Ласло была осуждена в январе 2017 года за вандализм и получила условное наказание. Свой поступок она объяснила паникой и страхом перед прорвавшей границу толпой.

В сентябре 2015 года мир облетели кадры, на которых бежит толпа сербских беженцев, снесшая полицейский кордон на границе Венгрии с Сербией вблизи деревни Рёске. Толпу снимают несколько операторов, в том числе Петра Ласло.

На записи хорошо видно, как она подставляет подножку бегущему человеку с ребенком на руках, и тот падает. Ласло была уволена после инцидента, а спустя неделю после прорыва кордона венгерские солдаты возвели пограничную стену протяженностью 175 км.