В Пермском политехе обсудили стратегию развития библиотек вузов

Пермь, , 08:07 — REGNUM Стратегию развития библиотек государственных вузов Пермского края обсудили участники Юбилейных чтений, проходивших на прошлой неделе в научной библиотеке Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Об этом 31 октября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что мероприятие было посвящено 50-летию методического объединения библиотек государственных вузов Пермского края и 65-летию научной библиотеки ПНИПУ. В нем приняли участие 97 специалистов сферы образования и культуры из 10 библиотек вузов, пяти колледжей, краевой, муниципальной, ведомственной и специальной библиотек и издательства. География участников охватила Березники, Лысьву (Пермский край), Москву, Пермь, Тюмень.

В рамках Юбилейных чтений состоялся круглый стол «Молодые в библиотеке: Где найти? Как сохранить? Как обучить и развивать?» На конференции прозвучал 21 доклад.

В ходе пленарного заседания прозвучали доклады, освещающие направления и формы сотрудничества библиотек методического объединения, основные направления и векторы развития библиотек в области информатизации. Также был рассмотрен широкий спектр проблем и инноваций в библиотечной деятельности, новые подходы к обслуживанию и привлечению пользователей, направления и формы повышения квалификации в библиотеках вузов.

«Внимание слушателей привлекли вопросы комплектования современной библиотеки, создания цифровых коллекций, особенности обслуживания традиционными и электронными ресурсами, а также выступления краеведческой тематики», — говорится в сообщении.

В рамках круглого стола обсуждались вопросы подготовки библиотечных кадров с участием представителей Пермского государственного института культуры и Пермского краевого колледжа искусств и культуры.

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