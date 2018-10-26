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В Перми задумались об удержании выпускников вузов в регионе

Общество

Проблему обозначила министр образования и науки Пермского края на конференции молодых учёных

Пермь, 26 октября 2018, 10:33 — REGNUM  Школа-конференция молодых ученых Пермского края, организованная региональным министерством образования и науки, стала одним из мероприятий, где была обозначена проблема отъезда выпускников вузов, сообщает 26 октября пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Мероприятие прошло на территории санатория «Демидково». С приветственным словом выступила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. Она подчеркнула, что в регионе есть всё для мощнейшего развития: промышленность, ресурсы и умные и перспективные ребята.

«Становится обидно, когда этот потенциал уезжает из Пермского края. Именно поэтому мы проводим такую Школу-конференцию, уже провели Большую разведку — конкурс инновационных проектов», — сказала Кассина.

По ее словам, с этой же целью в регионе была введена дополнительная стипендия для студентов, поступивших в пермские вузы на приоритетные направления подготовки — инженерно-технические, естественнонаучные и IT-специальности — с высоким баллом ЕГЭ.

В ходе мероприятия прошло пленарное заседание на тему перспектив развития научно-технической и инновационной деятельности, затем свои доклады представили учёные и прошли мастер-классы.

Школа-конференция молодых ученых проводится на ежегодной основе при поддержке министерства образования и науки Пермского края, Совета молодых ученых и специалистов Пермского края, Советов молодых ученых ПНИПУ и ПГНИУ.

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