Прокуратура отказалась от обвинений Сталлоне в изнасиловании

Лос-Анджелес, США, , 03:03 — REGNUM Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась заводить уголовное дело в адрес американского актера Сильвестра Сталлоне за случаи якобы изнасилования в 1987 и 1990 годах, сообщает портал TMZ.

По данным прокуратуры, сведения от заявившей об изнасиловании женщины не подтвердились. Сообщается, что двое свидетелей произошедшего дали совершенно другие показания, нежели обвинившая актера женщина. Также, как сообщает портал, у преступления истек срок давности. В связи с этим прокуратура отказалась от уголовного делопроизводства.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня 2018 года прокуратура Лос-Анджелеса начала расследование по обвинениям актера Сильвестра Сталлоне в изнасиловании, совершенном около 30 лет назад.

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