Депутат требует уголовного дела после разграбления форта в Кронштадте

Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Депутат петербургского Заксобрания от «Справделивой России» Алексей Ковалев требует возбудить уголовное дело в отношении вандалов, разоряющих один из фортов Кронштадта. Соответствующее обращение парламентарий направил в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а также в комитет по охране памятников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о 6-м Северном форте, входящем в Кронштадтскую систему оборонительных сооружений, которая является объектом культурного наследия под охраной ЮНЕСКО. Ранее в соцсетях появилась информация об актах вандализма и мародерства в отношении ценных исторических элементов фортификации.

Как уточняет Ковалев, до 2017 года форт охранял сторож, прогонявший посторонних, однако, по свидетельствам очевидцев, с начала лета 2018 года охрана исчезла, и на территории форта стали появляться водные туристы.

По информации СМИ, с августа по октябрь 6-й Северный форт подвергся варварскому разграблению. В частности, перестала существовать металлическая ограда, выполненная из вертикально поставленных многотонных стволов пушек, соединенных решеткой из стилизованных копий, пишет депутат. Кроме того, был разрушен фундамент ограждения, выполненного из тёсаных гранитных плит, пропали стволы старых крепостных орудий, которые были расположены у причала.

Между тем, на центральном гранитном пирсе располагается одна из главных достопримечательностей форта — паровой кран, собранный в 1868 году в Петербурге на заводе Берда. Сейчас это уникальное сооружение находится в процессе планомерной разборки: выбиты и сняты ведущие шестерни.

Алексей Ковалев отмечает, что, судя по виду повреждений, работы ведутся наспех, грубо, без целей сохранения элементов, вероятно — для использования раритетов в качестве металлосырья.

Народный избранник считает, что нарушители заслуживают наказания по статьям УК РФ «мошенничество» и «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия

По его мнению, характер и масштаб работ свидетельствуют о том, что мародерством занимается «организованная группа лиц по предварительному сговору, имеющая мощную специализированную водную технику, плавкран, баржу для вывоза металла в таком количестве и такого веса».

Добавим, 6-й Северный форт построен в 1855—1870 годы по проекту отечественного фортификатора Эдуарда Тотлебена. Долгое время форт находился в ведении Министерства обороны, был закрытой территорией и оставался недоступен с суши, поэтому в нем сохранились многие металлические элементы декора и оборудования военного назначения, давно утраченные на других более доступных фортах Кронштадта и представляющие большую историко-культурную ценность.

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Для кронштадтского «Патриота» уложат военную железную дорогу

Добавим, что 26 октября врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу с руководством Министерства обороны по вопросам развития Кронштадта. Обсуждались перспективы транспортной инфраструктуры Кронштадта, создание на его территории военно-патриотического парка «Патриот»."Кронштадтцы заслужили, чтобы город получил новое дыхание. Чтобы он был продвинутым, интересным, креативным. Они давно этого ждали. Мы должны сделать все, чтобы оправдать надежды и желания кронштадтцев», — сказал Александр Беглов.