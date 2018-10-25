WT: На Украину нельзя положиться в расследовании крушения Су-27

Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Расследование причин падения украинского самолёта Су-27УБ, в результате которого погиб американский пилот, может затянуться на годы, заявил обозреватель газеты The Washington Times Тодд Вуд 23 октября на страницах издания.

По мнению журналиста, основными причинами возможного затягивания дела является коррупция и политическая ситуация в стране. В качестве примера Вуд привёл расследование крушения «Боинга» над Донбассом, которое продолжается почти четыре года.

«Зная, что Украина погрязла в коррупции, вряд ли стоит полагаться на украинские власти в расследовании крушения Су-27, в результате которого погиб американский пилот», — считает обозреватель.

Тодд Вуд считает, что Украина должна привлечь к расследованию американских экспертов, несмотря на то, что это запрещено украинским законодательством.

«Этот вопрос касается меня лично, как бывшего пилота ВВС США, и совершенно очевидно, что американские военные должны принимать участие», — отметил автор.

Напомним, 16 октября в Винницкой области разбился украинский истребитель Су-27УБ, участвовавший в учениях «Чистое небо — 2018». Оба пилота погибли. Одним из них был подполковник ВВС США Сет Неринг, совершавший свой первый полёт на самолёте данного типа.

Позже выяснилось, что украинский истребитель исчерпал технический ресурс ещё в 2009 году, но был возвращён в строй в 2014 году в связи с началом гражданской войны. При этом, машина не прошла никакого ремонта.

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