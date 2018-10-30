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Спустя семь лет после закрытия открылся Национальный музей Дамаска

Общество

Национальный музей Дамаска открылся спустя семь лет после его закрытия, представив, однако, только некоторые экспозиции

Дамаск, 30 октября 2018, 14:46 — REGNUM  29 октября Национальный музей Дамаска вновь открыл свои двери для посетителей спустя семь лет после его закрытия. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», в музее были представлены только некоторые экспозиции, включающие археологические находки разных исторических периодов, которые ранее были спрятаны с целью их сохранения от посягательств террористических группировок.

Директор музея отметил, что на экспозиции также представлены артефакты, найденные в Ливане, и 20 мозаичных тарелок из сирийского города Маалула. Маалула, как сообщает источник, является одним из немногих городов в Сирии, в котором все еще сохраняется христианское и мусульманское население, говорящее на одном из арамейских языков.

По информации «Аль-Арабия», экспонаты музея не раз подвергались акциям вандализма со стороны террористов во время войны в Сирии.

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Зарубежная хроника
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