«Выбираете девушку-картинку»: лицом компании UGG стала цифровая модель

Канберра, , 11:42 — REGNUM Цифровая Instagram-модель Лил Микела официально стала лицом юбилейной кампании австралийского бренда UGG. Такое решение компании разделило пользователей на два лагеря: одни хвалят UGG за прогрессивность и широту взглядов, а другие выступают против модели, не имеющей реального физического тела, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фанаты цифровой модели пришли в восторг от того, что она стала лицом кампании, приуроченной к 40-летнему юбилею бренда.

«Я люблю Микелу!» — признаётся Kinder Garden.

«Вау! Крутой снимок! И Лил красотка», — пишет Маринелла.

Однако не все пользователи разделяют подобное мнение. Некоторые из них считают, что компания должна сотрудничать с реальными моделями, а не роботами, которые демонстрируют, как должна выглядеть девушка.

«Как насчёт того, чтобы использовать реальных людей в своих рекламных кампаниях, вместо того чтобы продвигать фейковые изображения цифровых девушек, которые диктуют, как должна выглядеть реальная женщина», — пишет Idnotmln.

«Ужасно. В мире столько прекрасных моделей, а вы, ребята… просто выбираете девушку-картинку, которая создана дизайнерами и которую кто-то считает красивой. Не видать вам больше моих денег, Ugg!» — заявил Highitsjoy.

Как указано в официальном Instagram-аккаунте Лил Микелы, девушке 19 лет и она проживает в Лос-Анджелесе. Проект появился в 2016 году и за пару лет собрал более 1,5 млн человек. Лил сотрудничала с мировым визажистом Пэт Макграт, снялась для известных модных журналов и даже выпустила свой клип. Кто именно создал проект — точно не известно, однако, как сообщает Bustle, за всем стоит компания Brud, которая специализируется на робототехнике и компьютерных технологиях.

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