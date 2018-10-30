Латвия обеспечивает самый справедливый доступ к образованию — ЮНИСЕФ

Рига, , 07:52 — REGNUM Среди промышленно развитых стран Латвия обеспечивает самый справедливый доступ к образованию для своих маленьких граждан. К такому выводу пришли исследователи из Международного чрезвычайного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает телеканал N-TV 30 октября.

Флорентийский исследовательский центр Innocenti, принадлежащий ЮНИСЕФ, оценил справедливость доступа к образованию в 41 промышленно развитой стране мира. Социологи изучили ситуацию в детских садах, начальной и старшей школе. В частности, они рассмотрели происхождение учащихся и то, как профессия, социальный статус и возможный миграционный фон родителей влияют на возможности поступления в образовательные учреждения для детей.

Согласно выводам исследователей, самый справедливый доступ к дошкольному образованию обеспечен в Литве, Исландии и Франции, худший — в Турции, США и Румынии. Германия оказалась посередине этого рейтинга.

К начальному образованию наилучший доступ выявлен в Нидерландах, Латвии и Финляндии, худший — на Мальте, в Израиле и Новой Зеландии; Германия вновь оказалась посередине. В рейтинге доступности образования для 15-летних подростков лидируют Латвия, Ирландия и Испания; Германия снова заняла место в середине рейтинга, а замкнули его Мальта, Болгария и Израиль.

По итогам всех исследований и сопоставления рейтингов наиболее справедливая система доступа к образованию была выявлена в Латвии. Социологи опирались также на недавние международные исследования PISA.

Как сообщало ИА REGNUM, последние исследования PISA выявили недостаток дисциплины и уважения к преподавателям в школах Германии, а также сравнили знания школьников: выяснилось, что немецкие «середнячки» находятся на уровне эстонских двоечников.

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