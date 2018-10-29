В Литве начинается опрос жителей о прекращении сезонного перевода времени

Вильнюс, , 16:14 — REGNUM Министерство транспорта и коммуникаций Литвы сегодня, 29 октября, объявило о начале опроса общественного мнения о прекращении практики перевода времени дважды в год — в конце октября на «зимнее» и в марте на «летнее время», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 октября.

После того, как выскажутся жители Литвы, начнётся процесс согласования с другими странами Евросоюза. Решение должно быть общеевропейским. По опросам, заказанным Еврокомиссией, 84% жителей ЕС против перевода стрелок дважды в год. Литва ранее также настаивала прекратить данную практику, однако пока до сих пор не ясно, какая будет выбрана модель — «зимнего времени» или «летнего». В последний раз Литва переводила время в ночь с 27 на 28 октября. Стрелки часов были переведены на час назад. В настоящий момент местное время в Литве отличается от московского на один час назад.