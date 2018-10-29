Понедельник, 29 Октября 2018 года
16:26:01 МСК

В Литве начинается опрос жителей о прекращении сезонного перевода времени

Общество

Литва должна будет решить, какое время – «зимнее» или «летнее» – станет постоянным

В Литве начинается опрос жителей о прекращении сезонного перевода времени
PIRO4D
Время. Будильник

Вильнюс, 29 октября 2018, 16:14 — REGNUM  Министерство транспорта и коммуникаций Литвы сегодня, 29 октября, объявило о начале опроса общественного мнения о прекращении практики перевода времени дважды в год — в конце октября на «зимнее» и в марте на «летнее время», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 октября.

После того, как выскажутся жители Литвы, начнётся процесс согласования с другими странами Евросоюза. Решение должно быть общеевропейским. По опросам, заказанным Еврокомиссией, 84% жителей ЕС против перевода стрелок дважды в год. Литва ранее также настаивала прекратить данную практику, однако пока до сих пор не ясно, какая будет выбрана модель — «зимнего времени» или «летнего». В последний раз Литва переводила время в ночь с 27 на 28 октября. Стрелки часов были переведены на час назад. В настоящий момент местное время в Литве отличается от московского на один час назад.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Переход на «зимнее» и «летнее» время
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить