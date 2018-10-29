В Софии задержан глава агентства по делам болгар за рубежом

София, , 15:25 — REGNUM В Болгарии в рамках масштабной антикоррупционной спецоперации задержаны более 20 человек, в числе которых — председатель Государственного агентства по делам болгар за рубежом Петр Харалампиев. Об этом 29 октября сообщают «Болгарское национальное радио» и «Болгарское телеграфное агентство» со ссылкой на свои источники.

Официально данная информация не подтверждена, между тем в пресс-релизе специальной прокуратуры Болгарии сообщается об обысках и процессуальных действиях по нескольким адресам в Софии, Кюстендиле и Плевене.

По данным СМИ, правоохранительными органами выявлен целый ряд коррупционных преступлений в государственном агентстве, в том числе случаи взяточничества и фальсификации документов.

Сообщается, что в числе задержанных лиц есть посредники, которые занимались поиском граждан Украины, Молдавии и Македонии, желающих получить болгарский паспорт, не имея при этом болгарского происхождения.

Следует отметить, что агентство по делам болгар за рубежом уже не впервые попадает в поле зрения правоохранительных органов. Так, в 2014 году в ведомстве был выявлен факт неправомерной выдачи тысяч удостоверений о болгарском происхождении гражданам Македонии, Албании и отделившегося от Сербии края Косово.