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В центре Екатеринбурга прошёл митинг, посвящённый 100-летию комсомола

Общество

Возле памятника Комсомолу Урала на Вознесенской горке

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В центре Екатеринбурга прошёл митинг, посвящённый 100-летию комсомола
Иллюстрация: Ольга Пахомова
Митинг по случаю 100-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге

Екатеринбург, 29 октября 2018, 14:48 — REGNUM  В Екатеринбурге состоялся митинг, приуроченный к 100-летию со дня образования Российского коммунистического союза молодёжи — комсомола. Мероприятие прошло в центре города возле памятника Комсомольцы Урала на Вознесенской горке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Юные барабанщики
Иллюстрация: Ольга Пахомова
Юные барабанщики

Митинг был организован активистами Ленинского коммунистического союза молодёжи (ЛКСМ) Свердловской области. На мероприятии присутствовали участники юношеского поискового движения «Возвращение» и детской организации пионеров-барабанщиков. Также во время митинга возле памятника был выставлен почётный караул.

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Почётный караул у памятника Комсомолу Урала
Иллюстрация: Ольга Пахомова
Почётный караул у памятника Комсомолу Урала

Как сообщало ИА REGNUM, ранее со 100-летним юбилеем Российского коммунистического союза молодёжи поздравил свердловчан губернатор Евгений Куйвашев. Он пожелал здоровья и счастья комсомольцам всех поколений.

Напомним, что Российский коммунистический союз молодёжи был учреждён 29 октября 1918 года. Позже он стал Всесоюзным и получил имя основателя Советского государства Владимира Ленина. За годы СССР во Всесоюзном ленинском коммунистическом союзе молодёжи побывали более 150 млн граждан Советского Союза.

Читайте ранее в этом сюжете: Комсомол был всегда на передовой: уральцев поздравили со 100-летием ВЛКСМ

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