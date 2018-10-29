В центре Екатеринбурга прошёл митинг, посвящённый 100-летию комсомола

Екатеринбург, , 14:48 — REGNUM В Екатеринбурге состоялся митинг, приуроченный к 100-летию со дня образования Российского коммунистического союза молодёжи — комсомола. Мероприятие прошло в центре города возле памятника Комсомольцы Урала на Вознесенской горке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Митинг был организован активистами Ленинского коммунистического союза молодёжи (ЛКСМ) Свердловской области. На мероприятии присутствовали участники юношеского поискового движения «Возвращение» и детской организации пионеров-барабанщиков. Также во время митинга возле памятника был выставлен почётный караул.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее со 100-летним юбилеем Российского коммунистического союза молодёжи поздравил свердловчан губернатор Евгений Куйвашев. Он пожелал здоровья и счастья комсомольцам всех поколений.

Напомним, что Российский коммунистический союз молодёжи был учреждён 29 октября 1918 года. Позже он стал Всесоюзным и получил имя основателя Советского государства Владимира Ленина. За годы СССР во Всесоюзном ленинском коммунистическом союзе молодёжи побывали более 150 млн граждан Советского Союза.

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