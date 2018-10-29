РДШ в честь своего трехлетия проведет более 100 мероприятий по всей России

Москва, , 12:49 — REGNUM Российское движение школьников (РДШ) в понедельник, 29 октября, отмечает свое трехлетие. В день рождения организации несколько тысяч активистов проведут по всей стране более 100 мероприятий.

С 2017 года движение проводит конкурс «РДШ — территория самоуправления» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей».

«В понедельник Российскому движению школьников исполняется три года. В этот день тысячи активистов организации проведут торжественные мероприятия во всех регионах России. Ребята примут участие в слетах, торжественных линейках, тематических играх, массовых флешмобах и онлайн-конкурсах с призами, а также проведут мастер-классы для школьников, которые еще не знакомы с деятельностью движения», — рассказала журналистам пресс-секретарь проекта Марина Решетникова.

В этот день министр просвещения РФ Ольга Васильева проводит в Москве открытую встречу, тема которой — развитие кружковых движений и цифрового будущего в системе образования.

Одно из самых масштабных мероприятий в честь дня рождения движения — тематическая профориентационная смена «В Парке будущего» в Краснодарском крае. Гости встречи — Герой РФ, летчик-космонавт, председатель РДШ Сергей Рязанский и директор «Росдетцентра», ответственный секретарь координационного совета РДШ Алиса Крюкова. Предмет разговора со школьниками — сложности выбора профессии, возможности для самореализации и востребованности на рынке труда. Завершится день праздничным концертом и фейерверком.

Третий слет активистов движения пройдет в Белгородской области на базе Центра молодежных инициатив. В Чеченской Республике состоится «Фестиваль творчества», в котором примут участие более 400 активистов, торжественная церемония посвящения в ряды РДШ, награждение участников федеральных мероприятий движения почетными грамотами и розыгрыш призов.

Форум «Вместе с РДШ!» в Саратовской области объединит более 900 школьников, педагогов и родителей, а в Ярославской области пройдет ежегодный Форум детских и общественных объединений «РДШ — территория актива».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское движение школьников (РДШ) — это общественно-государственная детско-юношеская организация, созданная 29 октября 2015 года в соответствии с указом Президента России. Движение объединяет и координирует образовательные учреждения, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. Сегодня в движение входят 8 тысяч школ и учреждений дополнительного образования во всех субъектах РФ — это 18% от общего числа школ. В федеральные и региональные мероприятия, проходящие под эгидой РДШ, вовлечены 200 тысяч школьников.

Работа РДШ в школах ведется по четырем основным направлениям — «Личностное развитие», «Гражданская активность», а также Военно-патриотическое и Информационно-медийное направления.

С октября 2017 года движение проводит конкурс «РДШ — территория самоуправления». Проект направлен на выявление, поддержку и распространение лучших практик самоуправления, вовлечение учащихся в деятельность РДШ. Участниками конкурса могут стать граждане России, ученики 7−11 классов — активисты детского самоуправления.