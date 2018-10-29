Зонт Дональда Трампа стал метафорой политической ситуации в США

Питтсбург, США, , 12:22 — REGNUM В Twitter пытаются понять, почему президент США Дональд Трамп бросил свой зонт перед входом в самолёт, когда поднимался по бортовому трапу. Пользователи пришли к выводу, что зонт символизирует политическую ситуацию в США, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

https://twitter.com/jonwurster/status/1056226917928591360

27 октября Трамп улетал из Питтсбурга. Поднявшись по трапу, он зашёл внутрь борта и бросил зонт у входа. Не подобрал его ни один из сотрудников администрации президента США. Эта ситуация привлекла внимание многих пользователей. Они стали строить догадки, почему Трамп не закрыл зонт и не занёс его в самолёт. Многие сразу оценили этот случай как метафору относительной политической ситуации в стране.

«Трамп — это Трамп. Самолёт — это деньги. Зонтик — это наше благополучие», — считает Амбер Р.

https://twitter.com/DavidGlantz3/status/1056412571383799808

Напомним, Дональд Трамп прилетел в Питтсбург 27 октября, чтобы сделать официальное заявление после стрельбы в местной синагоге, в результате которой погибли одиннадцать человек. Президент США отметил, что если бы в здании присутствовала охрана, трагедии удалось бы избежать.

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