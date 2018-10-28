Джулия Робертс отмечает 51-й день рождения

Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Известная голливудская актриса Джулия Робертс отмечает свой 51-й день рождения, сообщает 28 октября Social Media News.

Актриса является одной из самых знаменитых в Голливуде, фильмы с ее участием принесли более $2 млрд.

Успех Робертс принесла роль в картине «Стальные магнолии», за которую она получила престижную премию «Золотой глобус», также актриса была номинирована на премию Оскар в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

Напомним, для российского зрителя актриса Джулиа Робертс более известна по фильму «Красотка», где она исполнила роль проститутки. Автор фильма сочувствует своей героини, создавая образ женщины, продающей свое тело как абсолютно нормальное явление, заслуживающее сочувствия.

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