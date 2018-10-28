В Шанхае проходит студенческий конкурс по русскому языку

Шанхай, Китай, , 19:42 — REGNUM В Шанхайском университете иностранных языков проходит Всекитайский конкурс по русскому языку 2018 года, организаторами которого также выступил Департамент международного сотрудничества и обменов Министерства образования КНР, сообщает 27 октября Синьхуа.

В настоящее время почти три с половиной сотни изучающих русский язык почти в 150 вузах КНР участвуют в борьбе за 60 призовых мест, лауреаты которых за счет секретариата Государственного комитета КНР по управлению фондом обучающихся за границей отправятся в Россию на стажировку или для получения ученой степени.

За десять лет, прошедших с учреждения этого конкурса в 2008 году, участие в нем приняли более 2 тысяч студентов из ста с лишним университетов и институтов Китая.