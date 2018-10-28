Воскресенье, 28 Октября 2018 года
20:14:20 МСК

В Шанхае проходит студенческий конкурс по русскому языку

Общество

Победители и лауреаты получат возможность обучаться в России

Шанхай, Китай, 28 октября 2018, 19:42 — REGNUM  В Шанхайском университете иностранных языков проходит Всекитайский конкурс по русскому языку 2018 года, организаторами которого также выступил Департамент международного сотрудничества и обменов Министерства образования КНР, сообщает 27 октября Синьхуа.

В настоящее время почти три с половиной сотни изучающих русский язык почти в 150 вузах КНР участвуют в борьбе за 60 призовых мест, лауреаты которых за счет секретариата Государственного комитета КНР по управлению фондом обучающихся за границей отправятся в Россию на стажировку или для получения ученой степени.

За десять лет, прошедших с учреждения этого конкурса в 2008 году, участие в нем приняли более 2 тысяч студентов из ста с лишним университетов и институтов Китая.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Русский язык за рубежом и в национальных субъектах РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить