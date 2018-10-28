Калуга и Пенза присоединились к проекту «Великие имена России»

Москва, , 18:02 — REGNUM Вслед за Чукоткой (Анадырь) и Чувашией (Чебоксары) к проекту «Великие имена России» присоединились Калуга и Пенза. В настоящее время на уровне региональных общественных палат завершается формирование первичных списков кандидатов. Списки имен — претендентов для названия калужского и пензенского аэропортов поступят в оргкомитет конкурса в ближайшее время и будут размещены на сайте великиеимена.рф. Таким образом, определен финальный список участников конкурса — он составляет 47 аэропортов и размещен на сайте проекта.

Как пояснил Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, организаторы приняли решение продлить второй этап конкурса, в рамках которого жители регионов-участников конкурса могут предложить свои варианты кандидатов, до 30 октября 2018 года

«Мы приняли решение подвинуть сроки, чтобы дать возможность жителям присоединившихся регионов в спокойном режиме выдвинуть своих кандидатов для включения в лонг-лист для голосования. Изначально этих аэропортов в проекте не было, но мы пошли навстречу пожеланиям — расширили число участников и дали время местным общественным палатам на формирование первичных списков имен — претендентов. Эти решения оправданы, потому что проект делается для людей и ради людей, которым не безразличны отечественная история и имидж родного края», — отметил глава ОП РФ.

Глава Общественной палаты Калужской области Галина Донченкова уверена, что жители региона скорее всего проголосуют за имя великого земляка, основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского.

«Обсуждение списка имен на присвоение имени нашему аэропорту все еще продолжается, — говорит она, — Конечно, имя Циолковского — это главный претендент на победу. Но процесс не завершен. Великий полководец Георгий Жуков — уроженец Калужской губернии. Есть предложения дать аэропорту его имя».

Пенза активно поддерживает конкурс, а жители региона недоумевают, почему их аэропорт изначально не попал в проект, говорит глава Пензенской общественной палаты Владимир Подобед. Он считает, что самым верным решением было бы присудить местному аэропорту имя Михаила Лермонтова.

«Мы знаем, что дать имя Лермонтова аэропорту хотят также в Ставрополе и в Пятигорске. Наша пензенская земля поэта взрастила, а на юге России он уже завершил свой жизненный путь. Считаю, что в вопросе присвоения имен аэропортам надо быть очень аккуратными. Конечно, у нас много талантливых людей, мы готовим список имен для конкурса, но пока больше всего голосов мы слышим именно в пользу имени Михаила Лермонтова», — подчеркивает Владимир Подобед.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Великие имена России» — масштабный проект присвоения имен выдающихся соотечественников главным аэропортам субъектов РФ. Чтобы сделать проект поистине народным, решено провести общенациональный конкурс по выбору имен. Конкурс организован таким образом, чтобы охватить максимальное число участников и учесть всю палитру мнений. Имена, которые в итоге выберут россияне, дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Конкурс стартовал 11 октября и продлится до 30 ноября 2018 года. Итоговые результаты будут озвучены 05 декабря 2018 года

Инициаторами проекта выступили Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество. Оператором проекта выступает Общественная палата Российской Федерации.

Называть аэропорты в честь выдающихся соотечественников — мировая практика. Около 200 аэропортов, входящих в топ-20 по пассажиропотоку, носят имена людей, внесших значимый вклад в развитие и становление своей страны: политических и общественных лидеров, ученых и изобретателей, деятелей культуры.

Наиболее известные именные аэропорты: Джон Кеннеди в Нью-Йорке, парижский Шарль де Голль, стамбульский Ататюрк, Индира Ганди в Дели, Бен-Гурион в Тель-Авиве, Леонардо да Винчи в Риме и др. Аэропорт в Римини назвали в честь Федерико Феллини, аэропорт в Новом Орлеане носит имя Луи Армстронга, в Лионе есть аэропорт Сент-Экзюпери, в Зальцбурге — аэропорт Моцарт, в Будапеште — аэропорт Ференц Лист. Албанцы дали международному аэропорту в Тиране имя Матери Терезы, а португальцы назвали аэропорт Мадейры Криштиану Роналду — в честь футбольного кумира. Согласно сложившейся практике, с подобной инициативой могут выступать как местные власти, так и общественные организации, жители региона, сотрудники аэропорта. Если инициатива получает широкую поддержку, она реализуется.

В России традиция называть воздушные гавани именами выдающихся людей только формируется — таких примеров пока единицы, и в большинстве случаев они носят имена людей, чья жизнь была неразрывно связана с небом — героических лётчиков и космонавтов. Три из них носят имена космонавтов: в Оренбурге — Юрия Гагарина, в Барнауле — Германа Титова, в Кемерово — Алексея Леонова. Аэропорт Ульяновска назван в честь Николая Карамзина — российского писателя и историка, уроженца Симбирской губернии. Международный аэропорт Махачкалы носит имя военного летчика, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, а аэропорт Магаса, столицы Ингушетии — первого Героя России генерала Суламбека Осканова. Новый международный аэропорт в Ростове-на-Дону, построенный к ЧМ по футболу 2018, назвали в честь казачьего атамана Матвея Платова.

По мнению инициаторов конкурса, реализация проекта «Великие имена России» позволит сделать это повсеместной практикой. Великие имена, навсегда вписанные в историю, продолжат жить в названиях аэропортов, олицетворяя победы и достижения нашей страны. Они станут важной составляющей туристических брендов отдельных территорий и основой культурных концепций оформления пассажирских терминалов.

К организации и проведению конкурса на местах привлечено Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Более 10 тысяч волонтеров примут участие в реализации мероприятий проекта.