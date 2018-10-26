В Непале продолжаются религиозные жертвоприношения животных

Катманду, , 22:23 — REGNUM Несмотря на широкий протест против религиозных жертвоприношений животных, подобная практика до сих пор продолжается в Непале во время праздника Дашайн.

Количество жертвоприношений в этом году превысило прошлогодний показатель, причем количество принесенных в жертву буйволов и коз гораздо больше, чем в прошлом году, — заявил журналистам посредник общественных организаций Непала Басанта Биста.

По его словам, во время последнего дня религиозного праздника Дашайн было убито 550 козлов и 300 коз в храме Нинглашайни.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, ритуальные жертвоприношения совершались в разных храмах страны.

Представитель университета Брахма Кумари Ишвория Брахмакумари Джанаки заявил, что тенденция жертвоприношений животных не будет снижаться до тех пор, пока люди не поймут, что в каждом живом существе есть душа.

Напомним, что этот университет принял участие в программе, направленной против жертвоприношений и организовал митинг в городе Дхангади накануне праздника Дашайн.