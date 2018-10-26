В Нигерии объявлен комендантский час в связи с религиозными столкновениями

Абуджа, , 21:43 — REGNUM Власти Нигерии объявили круглосуточный комендантский час в городе Кадуна после случая вооруженного столкновения представителей мусульманской и христианской молодежи, в результате которой погибло 55 человек.

Губернатор штата Кадуна Насир Эль-Руфай написал на своей странице в Facebook, что правительство Нигерии объявило о запрете нахождения на улице ночью с целью вернуть спокойствие в регион.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в конце прошлой недели в городе Касуван, штат Кадуна, произошел конфликт, в ходе которого на одном из рынков города произошло столкновение между молодыми людьми, являющимися представителями народа хауса, мусульманами по вероисповеданию, и христианской молодежью из этнической группы адара.

Сообщается, что на рынке было убито двое людей, после чего адара вторглись в дома, принадлежащие хауса и стали сжигать их дома, убивать еще большее количество людей.

Нигерийский президент Мухаммаду Бухари призвал к спокойствию и осудил действия молодых людей, пытающихся подорвать безопасность в данном регионе.