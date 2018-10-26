В Тиране посадят около 150 тысяч деревьев

Тирана, , 23:29 — REGNUM В Тиране началась акция по посадке деревьев. Масштабы посадок в этом сезоне побьют рекорд, поставленный в прошлом году.

Мэр Тираны Эрион Велиай рассказал, что в этом году улицы города украсят ещё 150 тысяч деревьев, передает албанское новостное агентство «АБЦ».

Начало акции положил сам мэр Тираны. Посаженное дерево он посвятил своему сыну, Каяну, который родился неделю назад.

Начало акции по посадке деревьев совпало с днем Организации объединенных наций. Представитель ООН в Тиране последовал примеру мэра и посадил дерево на берегу искусственного озера в городском парке.

Жители Тираны нередко жалуются на загрязненность воздуха в столице. Поэтому городские власти ежегодно проводят акции по озеленению.