На Burger King не стали возбуждать дело из-за слогана о голоде в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы в Санкт-Петербурге не стало возбуждать дело об оскорбительной рекламе в связи со слоганом сети фас-фуда Burger King «Ты не умрешь с голоду в этом городе» (You won't starve to death on this city). Об этом ИА REGNUM сообщили 26 октября в антимонопольном ведомстве.

Информация о промоутерах Burger King в футболках с таким слоганом, которые работали на улицах пережившего блокаду города, появилась в СМИ в сентябре. Антимонопольщики поддержали негодование некоторых жителей и передали полученные данные в Общественный совет по рекламе Петербурга.

«Члены Совета по рекламе считают, что проведение таких рекламных акций с использованием подобного рода слоганов в Петербурге неприемлемо с учётом исторических и культурных традиций нашего города», — заметили в управлении Федеральной антимонопольной службы.

Однако Совет обратил внимание, что официальный представитель Burger King утверждает: рекламная кампания не была запланирована для Петербурга, футболки использовались в Екатеринбурге во время чемпионата мира по футболу. Позднее, как предположили представители сети ресторанов, лишний мерчендайз мог попасть в Северную столицу, о чем они не были уведомлены.

Кроме того, не исключено, что данные действия могут являться недобросовестным актом со стороны конкурентов.

«С учетом мнения Общественного Совета по рекламе, а также поступившей к нам информации о том, что футболки с оскорбившими петербуржцев надписями утилизированы и больше не будут использованы для промо-компаний в Петербурге, считаем инцидент исчерпанным, и возбуждение дела по признакам нарушения Закона о рекламе не целесообразным», — резюмировал глава регионального УФАС Вадим Владимиров.

Как напоминаетИА REGNUM, это далеко не первый скандал с рекламой «Бургер Кинг» в России.

Читайте ранее в этом сюжете: «Нaцизм и призывы к генoциду»: Burger King вновь пришлось извиняться

«Пробил новое дно»: соцсети раскритиковали скорбящий Burger King

Читайте ранее в этом сюжете: «Бургер Кинг» могут наказать за оскорбительную рекламу в Петербурге