Индонезия: более 23 тыс. пострадавших семей нуждаются во временном жилье

Джакарта, , 16:12 — REGNUM Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявило, что 23 413 семьям в Центральном Сулавеси, пострадавшим от землетрясения и цунами, требуется временное убежище, сообщает Antaranews.

«Эта цифра — только приблизительная оценка, которая все еще нуждается в проверке. До сих пор неизвестно, скольким семьям необходимо убежище», — заявил руководитель центра данных, информации и общественных связей управления по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо.

Руководитель центра данных, информации и общественных связей также отметил, что министерство общественных работ и жилищного строительства построит 1200 казарм, каждая из которых сможет вместить 14 400 семей.

В настоящее время центральное правительство провинции Ява завершило строительство 100 единиц временного жилья. Индонезийский Красный Крест создаст 10 интегрированных лагерей для 1739 семей. В то же время объединение государственных предприятий Индонезии построит 1500 единиц временного жилья.

«Мы призываем бизнес-сообщество, банки и другие компании помочь в строительстве временного жилья. Пострадавшие, вероятно, останутся во временном убежище в течение двух лет до получения постоянного жилья», — пояснил Сутопо Пурво Нугрохо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1944 человека погибли в результате землетрясения магнитудой 7,5 в Центральном Сулавеси 28 сентября.

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