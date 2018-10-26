Обращение к российской и армянской общественности

Москва, , 15:07 — REGNUM История российско-армянских отношений насчитывает не одно столетие. За это время наши народы пережили вместе и горечь утрат, и радость побед. Были у нас и непростые периоды взаимного недопонимания и недоверия, к счастью, непродолжительные.

Но у наших стран, у наших народов всегда присутствовало неистребимое чувство справедливости и стремление к сохранению мира и доверия. Это тем более востребовано сейчас, когда в международных отношениях нарастают признаки нестабильности, нетерпимости и непредсказуемости, обостряются и ожесточаются многие региональные конфликты.

И Россия, и Армения должны быть сильными для того, чтобы преодолеть внешние и внутренние вызовы своему устойчивому развитию. Не случайно на всех этапах независимости Россия и Армения поддерживали друг друга, подтверждением чего является совместное участие в СНГ, Евразийском экономическом союзе, Организации Договора о коллективной безопасности. В такой ситуации продуктивными и результативными могут быть только совместные, двусторонние и многосторонние действия.

Однако этого недостаточно, тем более сейчас. Жизненно важным является установление и поддержание неформальных контактов между представителями обоих государств из самых разных сфер научной, культурной, государственной и общественной деятельности, а также бизнес-структур.

Чем шире и регулярнее будут осуществляться подобные контакты, тем выше будет уровень взаимного доверия между общественными и государственными организациями России и Армении, обществами наших стран.

В качестве неформальной, свободной и постоянно действующей площадки для встреч и обмена мнениями мы, как представители разных сфер общественно-политической, экономической и культурной жизни России и Армении, выступаем с инициативой создания новой дискуссионной площадки для углубления диалога между нашими гражданскими обществами.

Предлагаем назвать ее «Лазаревским клубом» (по имени прославленной семьи армянских меценатов Лазаревых, основателей Лазаревского института восточных языков в России, ставшего предтечей Института стран Азии и Африки при Московском Государственном университете и МГИМО МИД России).

Предполагается, что Клуб станет добровольным объединением граждан России и Армении, самоорганизовавшихся для:

— поддержки российско-армянского общественного диалога на самых разных уровнях;

— установления, поддержания и укрепления рабочих, деловых и научных контактов;

— поощрения взаимодействия и взаимообогащения культур наших народов;

— реализации совместных общественно-политических инициатив и проектов;

— свободного обмена частными и экспертными мнениями по самым насущным вопросам двусторонних отношений;

— экспертно-аналитической оценки состояния и перспектив развития двусторонних и многосторонних отношений в Кавказском регионе;

— проведения коллективных встреч членов клуба для обсуждения актуальных проблем региональной и глобальной политики, экономики, вопросов истории и культуры; заседаний двусторонних рабочих групп;

— совместного участия в мероприятиях научной, общественной и культурной тематики, проводимых партнерскими организациями, касающихся отношений между Арменией и Россией;

— доведения результатов совместных исследований, обращений и предложений до высшего уровня исполнительной и законодательной власти обоих государств, руководства ведущих международных организаций.

«Лазаревский клуб» будет вести свою работу гласно и открыто, путем организации встреч, «круглых столов» и общественных слушаний в России и Армении. Надеемся, что встречи в Клубе помогут формированию положительного настроя на дальнейшую конструктивную работу по упрочению взаимного доверия и союзнического взаимодействия во благо народов наших стран, в интересах обеспечения безопасности и стабильности во всём регионе Большого Кавказа.

Российско-армянский «Лазаревский клуб» открыт к сотрудничеству в интересах налаживания диалога, развития и укрепления народной дипломатии во благо народов Армении и России как с государственными и общественными организациями, так и с частными лицами.

Авагумян Камо, председатель совета директоров Группы компаний АВИЛОН;

Бабаян Роман, журналист, телеведущий;

Балаян Зорий, общественный деятель, писатель;

Гегамян Арташес, депутат Национального собрания Республики Армения;

Затулин Константин, депутат Государственной думы ФС РФ, руководитель Института стран СНГ;

Казимиров Владимир, Чрезвычайный и Полномочный Посол, председатель Совета ветеранов МИД России;

Карапетян Самвел, президент Группы компаний «Ташир»;

Колеров Модест, главный редактор информационного агентства REGNUM;

Малхасян Левон (Малхаз), музыкант, джазмен;

Манукян Вазген, председатель Общественного Совета Республики Армения;

Навоян Юрий, председатель российской общественной организации «Диалог»;

Никонов Вячеслав, председатель Комитета Государственной думы ФС РФ по образованию и науке;

Рыжков Николай, Герой Республики Армения, член Совета Федерации России;

Сафарян Арам, председатель Общественной организации «Интеграция и развитие», координатор Евразийского экспертного клуба;

Согомонян Виктор, политолог, доктор политических наук;

Согоян Фридрих, народный художник России, Армении и Украины, скульптор;

Торкунов Анатолий, ректор МГИМО (У) МИД России, академик РАН;

Чилингаров Артур, депутат Государственной думы ФС РФ, специальный представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике;

Шахназаров Карен, генеральный директор «Мосфильма», кинорежиссер