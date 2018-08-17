Жителей Украины предупредили о задержках пенсий и сокращении соцвыплат

Киев, , 18:16 — REGNUM В июле 2018 года правительство Украины выделило 15,855 млрд грн (573 млн долл) для покрытия дефицита Пенсионного фонда Украины. Как сообщил 17 августа на своей странице в «Фейсбуке» депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул, об этом говорится в ответе ПФУ на его депутатский запрос.

«Финансирование выплат пенсий получателям через отделения «Укрпочты» завершены 25 июля, получателям через банки — 27 июля. Пенсии за июль профинансированы в полном объеме на сумму 29,6 млрд грн (1,069 млрд долл.). На выплаты направлено 16,9 млрд грн (610 млн долл.) собственных доходов, 11,1 млрд грн (401 млн долл.) ассигнований из государственного бюджета и займа в сумме 4,755 млрд грн», — говорится в сообщении ПФУ, которое опубликовал Вилкул.

По словам Вилкула, такие данные ПФУ говорят о том, что на Украине задержки с выплатами пенсий будут повторяться. «Власть не гарантирует, что задержки пенсий и сокращение соцвыплат не станут постоянными», — отметил Вилкул.

Он сообщил, что население Украины недовольно низкими зарплатами и пенсиями.

«Я много встречаюсь с людьми, они устали от издевательств чиновников. Говорят, что хотели бы, чтобы нынешнюю власть заставили пожить на те пенсии и зарплаты, которые сейчас платят. Считая дни и каждую копейку», — добавил Вилкул.

Как сообщалось, 24 июля в Пенсионном фонде проинформировали о смещении сроков выплаты пенсий. По данным ПФУ, это обусловлено «кассовыми разрывами поступления единого социального взноса». При этом в «Укрпоште» задержку пенсий объяснили «временными техническими задержками» при финансировании выплаты пенсий Пенсионным фондом.

Напомним, 25 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что инициирует служебное расследование в отношении виновных в задержке выплат.