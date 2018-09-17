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В Перми появится Центр компетенций в области робототехники

Техника

К работе в центре будут привлечены специалисты в области технических и гуманитарных наук

В Перми появится Центр компетенций в области робототехники
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Робот

Пермь, 17 сентября 2018, 09:52 — REGNUM  Создание в Перми Центра компетенций в области робототехники позволит инженерам и ученым удержать лидирующие позиции по производству сервисных роботов, но и продвинуться в создании промышленных роботов и беспилотного транспорта, сообщает 17 сентября пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета.

«Центр выступит коммуникационной платформой, где на одной площадке объединятся разработчики со всей России. Кооперация знаний и опыта позволит нашему региону и стране в целом ускорить процесс роботизации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в создании центра примут участие специалисты Пермского политеха, компании Promobot и заинтересованные стороны. К работе в Центре будут привлечены эксперты не только в области технических наук, но и гуманитарных, поскольку открытым пока вопросом остается проблема взаимоотношений робота и человека. Этот вопрос, поясняют в вузе, никак не регулируется на законодательном уровне, что препятствует широкому распространению роботов.

В университете также отметили, что «2025 год станет точкой невозврата, когда роботы полностью интегрируются в нашу жизнь» примерно так, как произошло с телефонами и компьютерами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пермском политехе научили робота Promobot обучать программированию

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