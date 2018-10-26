Снегопады и слякоть: на север Китая надвигается холодный фронт

Хух-Хото, Китай, , 07:08 — REGNUM Холодный фронт накроет большую часть районов центрального и восточного Китая и продержится вплоть до 27 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно прогнозу Государственного метеорологического центра Китая, сильный снегопад и слякоть ожидаются во Внутренней Монголии на севере Китая, а также в некоторых районах северо-востока Китая.

В связи с приходом холодного фронта, который постепенно сдвигается в сторону востока страны, ожидается резкое падение температур, в некоторых районах — на десять градусов Цельсия.

Прохладная погода принесет также сильные ветры в некоторые районы Внутренней Монголии, а также соседней провинции Хэбэй, а также в некоторых районах к северу от реки Янцзы.

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