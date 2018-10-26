Суд присяжных оправдал членов петербургской «банды Лося»

Санкт-Петербург, , 01:35 — REGNUM Коллегия присяжных суда Санкт-Петербурга оправдала почти всех подозреваемых в участии в так называемой банде Лося, обвиняемой в убийствах и наркоторговле, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Сообщается, что присяжные оправдали подсудимых «почти по всем вменяемым деяниям». Обвинительные приговоры были вынесены лишь в отношении Андрея и Александра Курьяковых по пункту о торговле наркотиками. Полностью оправданных подсудимых освободили из-под стражи в зале суда.

Следствие предполагает, что лидером банды был Александр Курьяков по прозвищу Лось, который якобы занимал высшее положение в преступной иерархии. Ему выдвигали обвинения в организации убийств, создании преступной группировки, сбыте наркотиков.

По версии следствия, первое преступление ОПГ совершила еще в 1994 году. Уголовное дело рассматривалось судом в закрытом режиме из-за наличия материалов с грифами «секретно» и «совершенно секретно».