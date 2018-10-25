Москва, , 20:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 350-летия со дня рождения Петра I. Об этом сообщает 25 октября пресс-служба Кремля.

«Учитывая большое значение реформ Петра I для истории России… постановляю принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I», — говорится в документе.

Указом главы государства правительству поручено в месячный срок сформировать организационный комитет по подготовке и проведению празднований и утвердить его состав, а в течение трёх месяцев обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых празднованию 350-летия со дня рождения Петра I», — говорится также в указе Владимира Путина.

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