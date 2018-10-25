Стали известны подробности встречи Папы римского и Католикоса всех армян

Ватикан, , 19:09 — REGNUM Kатоликос всех армян Гарегин II, находящийся с патриаршим визитом в Италии, 24 октября встретился в Ватикане с Папой римским Франциском. Соответствующие фотографии опубликованы на официальной странице католикоса в соцсети Facebook.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Первопрестольного Святого Эчмиадзина, в ходе встречи были затронуты теплые братские отношения и сотрудничество между двумя церквями. Были рассмотрены проблемы христианских общин на Ближнем Востоке, вопросы, касающиеся прав церквей в Иерусалиме.

Была подчеркнута необходимость объединения усилий и максимального стимулирования взаимодействия христианских церквей в деле преодоления вставших перед человечеством современных вызовов, во имя утверждения мира и солидарности. В ходе беседы были затронуты также последние политические развития в Армении, шаги, предпринимаемые в направлении преодоления вызовов, вставших перед страной.

Во время визита католикоса сопровождали глава Ширакской епархии его высокопреосвященство епископ Микаел Аджапагян, жезлоносец его высокопреподобие иеромонах Анания Цатурян и композитор Тигран Мансурян.

В тот же день Католикос всех армян встретился с префектом Конгрегации восточных церквей кардиналом Леонардо Сандри и председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом. Состоялось обсуждение вокруг путей усиления связей между двумя церквями, встреч и совместно реализуемых программ в рамках диалога между Римско-католической и Православной церквями.