Госдума упрощает получение льгот на услуги ЖКХ

Москва, , 12:36 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, облегчающий процедуру получения положенной по закону компенсации расходов на услуги ЖКХ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября. Прежде всего это касается малообеспеченных граждан и одиноких пенсионеров, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Есть случаи, когда граждане лишаются права на получение субсидий на оплату услуг ЖКХ из-за ошибок управляющих компаний, предоставивших недостоверные данные об имеющихся у них долгах. Люди вынуждены ездить по различным учреждениям и доказывать отсутствие задолженности», — пояснил он.

По словам Володина, поправки в ЖК устанавливают, что факт отсутствия долгов по ЖКХ должен подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения. Проверять наличие задолженности будет уполномоченный орган, гражданам больше не нужно предоставлять какие-либо документы.

«Инициатива направлена на восстановление социальной справедливости и освобождает граждан от бюрократической волокиты», — сказал Володин.

Он напомнил, что ранее Госдума поддержала аналогичные изменения в случае с получением субсидии на оплату капитального ремонта.