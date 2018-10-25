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Госдума упрощает получение льгот на услуги ЖКХ

Общество

«Инициатива освобождает граждан от бюрократической волокиты»

Госдума упрощает получение льгот на услуги ЖКХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Оплата ЖКХ

Москва, 25 октября 2018, 12:36 — REGNUM  Госдума в третьем чтении приняла закон, облегчающий процедуру получения положенной по закону компенсации расходов на услуги ЖКХ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября. Прежде всего это касается малообеспеченных граждан и одиноких пенсионеров, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Есть случаи, когда граждане лишаются права на получение субсидий на оплату услуг ЖКХ из-за ошибок управляющих компаний, предоставивших недостоверные данные об имеющихся у них долгах. Люди вынуждены ездить по различным учреждениям и доказывать отсутствие задолженности», — пояснил он.

По словам Володина, поправки в ЖК устанавливают, что факт отсутствия долгов по ЖКХ должен подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения. Проверять наличие задолженности будет уполномоченный орган, гражданам больше не нужно предоставлять какие-либо документы.

«Инициатива направлена на восстановление социальной справедливости и освобождает граждан от бюрократической волокиты», — сказал Володин.

Он напомнил, что ранее Госдума поддержала аналогичные изменения в случае с получением субсидии на оплату капитального ремонта.

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Реформа ЖКХ
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