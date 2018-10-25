Прокуратура Австрии закрыла дело об игравших в эсэсовцев школьниках

Айзенштадт, Австрия, , 11:06 — REGNUM Прокуратура Австрии прекратила разбирательство по делу школьников, игравших в школе в нацистов. Об этом заявил адвокат одного из подростков Андреас Швайцер, пишет газета Kurier 25 октября.

После жалобы со стороны учительницы одной из средних школ Айзенштадта к разбирательству подключилась прокуратура и даже ведомство по защите конституции (контрразведка). Было возбуждено расследование в отношении нескольких подростков, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности.

Ученики 4 класса (по российским меркам — 8−9 класса) средней школы после просмотра фильма «Волна» 1981 года и изучения одноименной книги, рассказывающей о тоталитарном эксперименте в учебном заведении США и его последствиях, решили поиграть в нацистов. Они распределили между собой роли «эсэсовцев» и «евреев», маршировали по школьным коридорам, а один 15-летний мальчик взял на себя роль «фюрера».

Оправдание нацизма и холокоста является уголовным преступлением в Австрии.