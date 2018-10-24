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Приставы просят суд снять арест с банковского счёта Алексея Улюкаева

Общество

Снятие ареста необходимо для списания штрафа, назначенного судом экс-министру

Москва, 24 октября 2018, 19:59 — REGNUM  Федеральная служба судебных приставов обратилась в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством о снятии обеспечительного ареста со средств осуждённого за коррупцию экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, сообщили 24 октября в пресс-службе суда.

Уточняется, что приставы просят снять арест с банковского счёта экс-министра, чтобы иметь возможность списать с него около 130 млн рублей в качестве штрафа во исполнение решения суда.

Заседание Замоскворецкого суда, в ходе которого будет рассматриваться ходатайство, назначено на 31 октября.

Напомним, в декабре 2017 года Алексей Улюкаев был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорён к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 130 млн 433 тысяч 400 рублей.

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Дело Улюкаева
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